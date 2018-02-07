На Тернопільщині творці кооперативів будуть отримувати допомогу за рахунок бюджету та обласної програми

Орім державної допомоги у розмірі 100 млн грн на всі регіони України, на Тернопільщині діє ще й обласна програма.

На Тернопільщині люди, які створюватимуть кооперативи, окрім допомоги з Держбюджету отримають ще фінансування в рамках обласної програми для купівлі обладнання

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на цьому наголосив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів під час зустрічі з Залісецькою громадою Збаразького району.

Він повідомив, що орім державної допомоги у розмірі 100 млн грн на всі регіони України, на Тернопільщині діє ще й обласна програма, в якій на придбання обладнання для кооперативів передбачено 650 тис.грн.

«Тому стимули для початку нової діяльності є. Уряд виділив значну суму коштів для кооперації на придбання обладнання, сільськогосподарської техніки. Це відповідно стимулює до створення кооперативів, залучення коштів та створення нових робочих місць в особисто селянських господарствах, а також заохочує до виробництва продукції та збільшення доходів громадян», – зазначив Стахів.

При цьому додав, що для створення кооперативу немає жодних обмежень.

«Є широкий спектр діяльності: від вирощування ягід до надання комунальних послуг, обробки землі тощо. Перевагами кооперативу у свою чергу є збільшення дохідності громадян. Сьогодні ми обговорили створення молочного кооперативу. Якщо сільське молоко приймається в межах 5 грн, то об’єднавшись та зробивши оптову партію, можна збільшити ціну. При цьому, кооператив – це ще й надання послуг. Наприклад, молочарський кооператив – це ветеринарне обслуговування, створення кормової бази, пасовищ, штучне осіменіння. Тобто функціональні обов’язки досить широкі. І водночас перед коопераціями стоїть основне завдання не продати продукцію, а подумати над переробкою. Ми сьогодні пропонували велику партію молока спрямувати на виробництво сиру, що суттєво збільшує вартість продукції, а відтак – дохід людей», – пояснив переваги кооперативу Стахів.

За його даними, наразі в області діють 35 кооперативів, які є практично в кожному районі.