Чоловік несподівано вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 26-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій автомобіля Volkswagen Passat, який рухався автодорогою Тернопіль-Львів-Рава Руська, в селі Озерна вночі неподалік закладу громадського харчування травмував перехожого.

Той несподівано вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Потерпілого жителя села Озерна бригада швидкої допомоги доправила до медзакладу. Проте врятувати життя чоловіка не вдалося.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).