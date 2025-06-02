Найбільше проблем буде у мандрівників, які літають через аеропорти Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини та Португалії.

Пасажирам Ryanair варто бути готовими до рекордних затримок рейсів влітку 2025 року через триваючі проблеми з управлінням повітряним рухом (УВС) у низці європейських країн, повідомляє The Sun з посиланням на заяву лоукостера.

Як заявили в ірландській авіакомпанії, Європейська комісія та європейські уряди "не вжили жодних дій для виправлення своїх неякісних послуг УПР, і затримки УПР тепер будуть ще гіршими влітку 2025 року".

У Ryanair нагадали, що 2024 рік став рекордним роком за кількістю затримок, незважаючи на те, що в Європі було на 5% менше рейсів, ніж до пандемії COVID.

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Зі свого боку генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі додав, що якщо проблеми з нестачею персоналу та управлінням повітряним рухом не будуть вирішені, то "цього літа будуть рекордні затримки рейсів".

Зокрема, зазначають в авіакомпанії, найбільші проблеми загрожують пасажирам, які літатимуть через аеропорти Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини та Португалії.

Затримки авіарейсів улітку

Варто зазначити, що хаос в аеропортах по всьому світу є звичним явищем у топ-сезон літніх відпусток. Утім, туристи все ж можуть убезпечити себе, правильно організувавши свій візит до аеропорту.

При цьому найгіршим місяцем для подорожей влітку є липень, а тому туристам варто за можливості утриматися від польотів у певні дати.

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