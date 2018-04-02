Air France 3 квітня скасує чверть своїх авіарейсів через страйк персоналу

У Франції буде скасовано частину далекомагістральних, середньомагістральних і близькомагістральних рейсів, найбільше - до/з Парижа.

Французька авіакомпанія Air France у вівторок, 3 квітня 2018 року, виконає лише 75% своїх авіарейсів, інші 25% будуть скасовані через масштабний страйк пілотів, бортпровідників та наземного обслуговуючого персоналу, анонсований на цей день.

Читайте такожМальтійська авіакомпанія з 19 червня відновить польоти до Києва

Як наголошується на сайті авіакомпанії, зокрема, йдеться про виконання тільки 70% далекомагістральних рейсів, 67% середньомагістральних рейсів до/з міжнародного аеропорту «Шарль де Голль» (Париж) і 85% близькомагістральних рейсів до/з аеропорту «Париж-Орлі» і у французькі провінції (туди-назад).

Авіакомпанія просить мандрівників уважно стежити за розкладом рейсів і попереджає, що в останні хвилини перед вильотом можуть відбутися додаткові затримки і скасування.

Крім того, повідомляється, що мова йде тільки про рейси, що виконуються власними літаками авіакомпаній Air France або Joon, тоді як на рейси, що виконуються із зазначених аеропортів іншими перевізниками, страйк вплинути не має.

Зазначимо, масштабні страйки працівників транспорту, і не тільки авіаційного, у Франції пов'язані з вимогами персоналу підняти їм зарплату.

Як повідомляв УНІАН, у березні у Франції вже проходили масштабні страйки проти реформ президента Еммануеля Макрона, які об'єднали працівників громадського сектору та залізничного персоналу.