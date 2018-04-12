Повітряний плацкарт: у літаках Airbus з'являться лежачі місця для трансатлантичних перельотів

19:08, 12 квітня 2018
Новини туризму
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Airbus представив нову концепцію використання простору в літаках / avianews

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Авіакомпанії зможуть встановлювати нові модулі в багажних відсіках на нижніх палубах літаків під час обслуговування між виконанням рейсів замість стандартних вантажних контейнерів. Ініціатива повинна допомогти авіаперевізникам більш ефективно використовувати вільний простір на нижній палубі в разі, якщо воно не було заповнено вантажем або багажем, повідомляє Avianews.

Крім спальних модулів ініціатива дозволить створювати громадські зони, наприклад майданчики для дитячих ігор, конференц-зали або лаунж-зони.

Як заявили в Airbus, проект вже отримав позитивні відгуки від декількох авіакомпаній після показу перших пакетів.

Готове рішення в Airbus планує запропонувати авіаперевізникам вже до 2020 року. 

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Теги: #авіакомпанія#Airbus