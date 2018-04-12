Повітряний плацкарт: у літаках Airbus з'являться лежачі місця для трансатлантичних перельотів

Авіакомпанії зможуть встановлювати нові модулі в багажних відсіках на нижніх палубах літаків під час обслуговування між виконанням рейсів замість стандартних вантажних контейнерів.

Airbus спільно з Zodiac Aerospace представив проект спальних модулів, які вже охрестили «плацкартами в повітрі» через схожість компонування з плацкартними вагонами.

Читайте такожУкраїнський лоукостер SkyUp отримає перші літаки вже в квітні-травні

Авіакомпанії зможуть встановлювати нові модулі в багажних відсіках на нижніх палубах літаків під час обслуговування між виконанням рейсів замість стандартних вантажних контейнерів. Ініціатива повинна допомогти авіаперевізникам більш ефективно використовувати вільний простір на нижній палубі в разі, якщо воно не було заповнено вантажем або багажем, повідомляє Avianews.

Крім спальних модулів ініціатива дозволить створювати громадські зони, наприклад майданчики для дитячих ігор, конференц-зали або лаунж-зони.

Як заявили в Airbus, проект вже отримав позитивні відгуки від декількох авіакомпаній після показу перших пакетів.

Готове рішення в Airbus планує запропонувати авіаперевізникам вже до 2020 року.