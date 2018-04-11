Названі найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я

Спеціалізований журнал про подорожі назвав топ-5 міст біля Середземного моря, які обов'язково варто відвідати.

Спеціалізований журнал National Geographic назвав найбільш недооцінені туристичні напрямки у басейні Середземного моря, які обов'язково варто відвідати.

Як зазначає видання, традиційно такі міста, як Рим чи Барселона, вважаються найбільш популярними серед туристів, і це цілком заслужено. Однак ці два міста також можуть стати ідеальної відправною точкою для більш детального вивчення культури та традицій інших регіонів узбережжя Середземного моря, де також можна знайти багато чого цікавого.

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Топ-5 міст Середземноморського регіону, які обов'язково варто відвідати, опублікований на сайті National Geographic Travel.

Валенсія (Іспанія)

Південно-східне портове місто Іспанії Валенсія є батьківщиною двох всесвітньовідомих іспанських страв: паелья (рис, підфарбований шафраном, з додаванням оливкової олії) і орчата (кілька видів безалкогольних прохолодних напоїв, що готуються з меленого мигдалю, кунжуту, рису, ячменю або бульбочок чуфи). Обидва кулінарні творіння досі можна знайти по всьому місту.

Також експерти радять відвідати міський парк Turia Gardens з численними мостами, що оперізує всю Валенсію ніби річка. Такою формою парк зобов'язаний повені 1957 року, після якої течію місцевої річки вирішили відвести по іншому напрямку, а вивільнену територію обладнали під пішохідні та велосипедні доріжки.

До речі, на території садів розташований Музей сучасного мистецтва Валенсії з безкоштовним входом по неділях і ввечері п'ятниці.

Туніс (Tunis)

Після двох терористичних атак в 2015 році для туризму в столиці Тунісу настав значний спад. Але тепер це приголомшливе північноафриканське місто знову починає приваблювати туристів.

Особливо цікавими для мандрівників тут можуть стати добре збережені руїни Карфагену, датованого 814 роком до н. е. Цей портовий вузол в Туніській затоці нагадує Помпеї. Тут відвідувачі можуть побачити інфраструктуру, створену римлянами і фінікійцями, включаючи великі громадські лазні, амфітеатр і кладовища. Тоді як прилегле селище Сіді-бу-Саїд пропонує більш сучасний погляд на життя в Тунісі: білі будинки з блакитними віконницями і бугенвіліями, магазини і кафе, де можна сховатися від спеки.

При цьому квартал Медіна в Тунісі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомий своїми численними сувенірними крамницями, де можна купити кераміку ручної роботи, спеції, пахощі, скляні лампи, плетені килими і багато чого іншого. Водночас експерти нагадують, що торг з продавцями є звичайною справою в туніській Медині, а тому туристи сміливо можуть поборотися за більш вигідну ціну.

Кальярі (Сардинія)

Місто Кальярі, розташоване на італійському острові Сардинія, розділене на дві частини. Більш нова частина міста існує на рівні моря, тоді як старий квартал Кастелло знаходиться на вершині пагорба, до якого можна дістатися численними зигзагоподібними пандусами або крутими сходами.

Особливо експерти радять прогулятися по одній з центральних вулиць міста Ларго Карло Феліче з її численними кав'ярнями з десертами на будь-який смак. Після цього варто перейти на пішохідну вулицю Віа Джузеппе Манно з магазинами, які продають переважно товари італійських виробників. В кінці цієї вулиці можна знайти вапнякові арочні ворота, які ведуть в знаменитий історичний квартал Кастелло. Тут же є вихід на висаджену пальмами терасу, з якої відкривається прекрасний вид на місто і гавань, а також на середньовічну частину міста Кальярі. При цьому побудовані 800 років тому вулички в кварталі Кастелло настільки вузькі, що залишаються затіненими, навіть коли сонце знаходиться прямо над ними.

Любителям природи також радять відправитися в парк Молентаргіс - охоронювані водно-болотні угіддя, де живуть зграї фламінго та інших водних птахів. Ділянка знаходиться всього в 10-15 хвилинах їзди від міста.

Трапані (Сицилія)

Прибережне місто Трапані незаслужено залишається недостатньо популярним серед туристів. Сам по собі пішохідний історичний район Трапані дійсно досить невеликий, і його цілком можна повністю обійти за один день.

Однак краще відправитися на вершину гори Еріче на фунікулері або по канатній дорозі. Дорога займе всього 10 хвилин, і звідси відкриється вид на весь Трапані. Також тут можна буде відвідати середньовічне місто Еріче, де в тому числі розташований знаменитий норманський замок Кастелло Ді Венері (замок Венери) з каменів з чудовим панорамним видом на скелі та доглянутими садами.

При цьому наголошується, що, на жаль, канатна дорога Трапані-Еріче працює сезонно, а тому з графіком роботи варто ознайомитися заздалегідь. Водночас туристи, які подорожують в міжсезоння, можуть швидко доїхати до вершини гори на таксі.

Пальма (Майорка)

Місто Пальма, більш відоме як Пальма-де-Мальорка, є головним містом і портом іспанського автономного співтовариства Балеарські острови, і, насправді, одним з найбільших міст Іспанії. Відоме, в першу чергу перлинами, мигдалем і яхтами. Свою назву місто отримало завдяки численним пальмам, що ростуть тут.

Особливо фахівці рекомендують прогулятися арочними променадами головної торгової вулиці міста Авеню Джеймса III і бульваром Парє-де-Лас-Рамблас, який є зменшеною версією популярного бульвару Барселони.

В 10 хвилинах їзди від центру міста можна знайти знаменитий замок Бельвер в готичному стилі, звідки відкривається чудовий вид на велику гавань Пальми, заповнену яхтами. А в 30 хвилинах їзди на північ від Пальми знаходиться гірське містечко Вальдемоса, розташоване навколо монастиря. Яскраво-зелені віконниці та кам'яні будинки на схилі пагорба тут є нормою, і замість того, щоб використовувати цифри для позначення адрес, тут на будинках викладають барвисті плитки, що зображують релігійні сцени. Є в місті й коронна випічка: coca patata (картопляний рулет, покритий цукровою пудрою) і gato d ametlles (мигдальний торт).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше National Geographic назвав найкращі туристичні напрямки на весну.