Пункти пропуску західного кордону України пройшли шенгенське оцінювання

Європейські партнери опрацюють звіт перевірки для подальшого підвищення ефективності контрольних процедур на кордоні.

Протягом тижня представники Державної прикордонної служби України та європейські експерти проводили оцінювання окремих прикордонних підрозділів та пунктів пропуску Західного регіонального управління, під час якого міжнародні партнери ознайомилися з інфраструктурою, обладнанням для виконання завдань у кожному пункті пропуску.

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Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що експерти з Литви, Польщі та представники Євросоюзу працювали в автомобільних пунктах пропуску, зокрема, "Краківець", "Ужгород", "Чоп", а також у відділах прикордонної служби "Львів-авіа".

"За результатами оцінювання європейські партнери опрацюють відповідний звіт для подальшого використання в роботі з підвищення ефективності контрольних процедур на кордоні", - заявили у Департаменті комунікації.

У МВС нагадали, що в рамках міжнародного проекту TWINNING представники Держприкордонслужби з європейськими експертами проведуть шенгенське оцінювання українських пунктів пропуску та окремих прикордонних підрозділів.

"Оцінювання визначатиме ефективність процедур з виявлення підроблених документів та викрадених автомобілів", - пояснили у відомстві.

Під час роботи груп проходитиме моделювання ймовірних сценаріїв розвитку обстановки, визначення відповідності можливостей і характеристик обладнання, здійснення перевірки реалізації повноважень посадовцями ДПСУ та їх відповідність кращим європейським практикам.