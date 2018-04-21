Пункти пропуску західного кордону України пройшли шенгенське оцінювання

16:54, 21 квітня 2018
Новини туризму
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фото facebook.com/zahidnuy.kordon

Протягом тижня представники Державної прикордонної служби України та європейські експерти проводили оцінювання окремих прикордонних підрозділів та пунктів пропуску Західного регіонального управління, під час якого міжнародні партнери ознайомилися з інфраструктурою, обладнанням для виконання завдань у кожному пункті пропуску.

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Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що експерти з Литви, Польщі та представники Євросоюзу працювали в автомобільних пунктах пропуску, зокрема, "Краківець", "Ужгород", "Чоп", а також у відділах прикордонної служби "Львів-авіа".

"За результатами оцінювання європейські партнери опрацюють відповідний звіт для подальшого використання в роботі з підвищення ефективності контрольних процедур на кордоні", - заявили у Департаменті комунікації.

У МВС нагадали, що в рамках міжнародного проекту TWINNING представники Держприкордонслужби з європейськими експертами проведуть шенгенське оцінювання українських пунктів пропуску та окремих прикордонних підрозділів.

"Оцінювання визначатиме ефективність процедур з виявлення підроблених документів та викрадених автомобілів", - пояснили у відомстві.

Під час роботи груп проходитиме моделювання ймовірних сценаріїв розвитку обстановки, визначення відповідності можливостей і характеристик обладнання, здійснення перевірки реалізації повноважень посадовцями ДПСУ та їх відповідність кращим європейським практикам.

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Теги: #Євросоюз#шенген#оцінювання#пункт пропуску