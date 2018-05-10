На популярному українському гірському курорті троє юних туристок потрапили до лікарні після прогулянки на квадроциклі

Місцевий житель, який перебував за кермом квадроциклу «Бомбардир», не впорався з керуванням, внаслідок чого він перекинувся.

У курортному селищі Славське Сколівського району Львівської області внаслідок перекидання квадроцикла постраждали троє неповнолітніх туристок із Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції у Львівській області, автопригода сталася 9 травня на горі в селищі Славське.

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42-річний місцевий житель, який перебував за кермом квадроциклу «Бомбардир», не впорався з керуванням, внаслідок чого той перекинувся.

В результаті автопригоди троє пасажирок, жительок Тернопільської області віком 14-15 років, із тілесними ушкодженнями було доставлено у лікарню. Одну з них після надання медичної допомоги відпустили, двох інших госпіталізовано.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше на Прикарпатті врятували 12 туристів, які заблукали у горах.