Аеропорт "Жуляни" попередив про можливий брак місць для паркування авто

Адміністрація аеропорту закликає планувати свої поїздки в аеропорт на таксі або на міському транспорті і по можливості виключити використання особистих авто.

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) попередив пасажирів про ймовірну нестачу паркувальних місць.

Як повідомляє прес-служба аеропорту, це пов'язано з роботами щодо розширення Терміналу «А».

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«В аеропорту «Київ» розпочалася реконструкція Терміналу «А» для міжнародних рейсів. Для більшого комфорту пасажирів, планується збільшити площу Терміналу на 9,5 тис. кв. м. Це дозволить збільшити кількість стійок реєстрації паспортного контролю, пунктів контролю на авіабезпеку, а також зробить перебування пасажирів в аеропорту більш комфортним», – пояснюють в аеропорту.

Відзначається, що будівельні роботи вже почалися, праве крило Терміналу А частково огороджено бетонним парканом. Також закрита частина стоянки для автомобілів, де буде розміщено будівельну техніку та інфраструктуру.

«Можливість залишити автомобіль на паркінгу аеропорту на час вашої подорожі обмежена. Пам'ятайте, що аеропорт «Київ» знаходиться в межах міста, в 8 км від центру міста, територія аеропорту не дозволяє виділити великі площі під парковку», – відзначають в «Жулянах».

Адміністрація аеропорту закликає планувати свої поїздки в аеропорт на таксі або на міському транспорті і по можливості виключити використання особистих авто.

«У планах аеропорту завершити реконструкцію Терміналу «А» в травні 2019 року, в найближчі місяці біля аеропорту буде відкрита нова додаткова стоянка для автомобілів на 400 паркомісць», – додали в аеропорту.