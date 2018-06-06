Скляний, з драконячими яйцями, чорним піском та літаками над головою: ТОП-5 найоригінальніших пляжів світу (відео)

Невідомо, як засмага, а от яскраві враження вам точно гарантовані.

Сезон відпусток розпочався, і час вирішувати – куди ж поїхати? Далі - ТОП-5 найоригінальніших пляжів світу.

Скляний пляж у Каліфорнії

У першій половині XX століття на території пляжу було сміттєзвалище, яке згодом закрили. З часом океан відшліфував викинуте скло і перетворив його на красиві різнокольорові камінці.

Прихований пляж на островах Марієтти в Мексиці

Це місце довгий час було безлюдним островом, раніше його використовували для військових навчань. Однак зараз на пляж приїжджають туристи, які люблять тихий відпочинок.

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Екстремальний пляж Махо-Біч, Сен-Мартен

Цей пляж вважається одним із найбільш небезпечних у світі. Недалеко від зони відпочинку знаходиться аеропорт, і літаки сідають просто над головами курортників.

Ййокюльсаурлоун, Ісландія

Звісно, ви не позасмагаєте на цьому пляжі, але побачите унікальне творіння природи. Узбережжя вкрите чорним піском, утвореним внаслідок вулканічних вивержень, який мальовничо контрастує з льодом.

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Драконячі яйця, пляж Коекохе, Нова Зеландія

Валуни з цього пляжу формувалися на дні океану протягом мільйонів років. Хвилі їх відполірували і викинули на берег. Тепер туди з’їжджаються туристи, які називають валуни «драконячими яйцями».