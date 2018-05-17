Нова Гвінея: що цікавого на землі колишніх канібалів - історія українського туриста

Острів Нова Гвінея - прекрасне місце для тих, хто любить подорожувати, занурюючись у місцеве середовище і проживаючи дні в неспішному ритмі місцевого населення.

Деякі місцеві племена грішили канібалізмом ще років 15 тому, а тепер, ніби в пам'ять про ті часи, папуаси жують наркотичні горіхи бетель, від яких рот стає кольору крові, і спльовують багряну слину де доведеться Нова Гвінея приваблювала мене з дитинства. Важко пояснити, чому саме: чи то випадково потрапили - ся під руку нариси Михайла Домогацких викликали таку реакцію, то життєпис Миколи Миклухо-Маклая, але врешті-решт ми з дружиною купили квитки і вирушили в дорогу. Про подорож розповів Валерій Дорожкін, доктор психологічних наук, професор Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

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Летіли ми в західну частину острова, місто Джаяпуру, а кінцевою метою стала долина Балием, розташована в самому центрі цього регіону на висоті 1.700 м. З - лированная від зовнішнього світу двома гірськими хребтами, Балием була виявлена тільки в середині ХХ століття. Це дало змогу племенам, що її населяють, зберегти автентичну "дикість" і традиційність життєвого укладу. Наприклад, тільки в 70-х роках минулого століття під тиском місіонерів місцеві жителі відмовилися від канібалізму. Останні випадки були зареєстровані лише 15 років тому.

Крім племен данини, лані і ялі, що населяють Балием, в глибині острова можна відвідати короваїв — народ, що мешкає в будинках на деревах. У селах до цих пір не знайомі з одягом: жінки носять спідниці з листя, а чоловіки надягають на статевий орган котеки - порожнисті трубки з сушеної гарбуза.

Нас чекав чотириденний маршрут з ночівлями в автентичних будинках папуасів, традиційні уявлення для приїжджих — dancing-ритуал і ритуальний бій, а також купання в водоспадах, підйом на гірську гряду і відвідування віддалених поселень.

Програма насичена, не обійшлося без стресів, але отримані враження коштували всіх труднощів. При цьому самі папуаси виявилися добрими, душевними людьми .

До речі, Вамена є провідником усіх пороків цивілізації. І звідси ж в долину потрапляє бетель — наркотичний горіх, який жує практично все доросле населення містечка. Від бетелю рот стає темно-червоним, які пристрастились до нього плюють "криваву" слину, і, здається, ніби це пережитки канібалізму виходять таким способом.

Нова Гвінея — прекрасне місце для тих, хто любить подорожувати, занурюючись у місцеве середовище і проживаючи дні в неспішному ритмі місцевого населення.

Повну версію про подорож у Нову Гвінею читайте у свіжому випуску журналу "Новий час".