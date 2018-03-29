Влада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу (відео)
13:09, 29 березня 2018Новини туризму
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Затока "Майя" на острові Пхі-Пхі-Лей стала особливо популярною серед туристів після виходу фільму "Пляж" із Леонардо Ді Капріо в головній ролі.
Влада Таїланду з червня по вересень закриватиме для туристів одне із найвідоміших місць відпочинку - затоку "Майя" на острові Пхі-Пхі-Лей, аби зберегти унікальну природу.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, особливо популярною місцевість стала після виходу стрічки "Пляж" із Леонардо Ді Капріо в головній ролі у 1999 році. З того часу бажаючі повторити мандрівку головного героя фільму ледь не винищили всіх риб та коралові рифи у затоці.
Тож аби дати змогу природі відновитися, відтепер вхід на пляж закриватимуть з червня по вересень.
Як повідомляв УНІАН, з лютого 2018 року на найбільш популярних пляжах Таїланду заборонили курити.
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