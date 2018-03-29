Влада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу (відео)

13:09, 29 березня 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, особливо популярною місцевість стала після виходу стрічки "Пляж" із Леонардо Ді Капріо в головній ролі у 1999 році. З того часу бажаючі повторити мандрівку головного героя фільму ледь не винищили всіх риб та коралові рифи у затоці.

Тож аби дати змогу природі відновитися, відтепер вхід на пляж закриватимуть з червня по вересень.

Як повідомляв УНІАН, з лютого 2018 року на найбільш популярних пляжах Таїланду заборонили курити.

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Теги: #природа#пляж#туризм#туристи#Таїланд#відпочинок