Влада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу (відео)

Затока "Майя" на острові Пхі-Пхі-Лей стала особливо популярною серед туристів після виходу фільму "Пляж" із Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Влада Таїланду з червня по вересень закриватиме для туристів одне із найвідоміших місць відпочинку - затоку "Майя" на острові Пхі-Пхі-Лей, аби зберегти унікальну природу.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, особливо популярною місцевість стала після виходу стрічки "Пляж" із Леонардо Ді Капріо в головній ролі у 1999 році. З того часу бажаючі повторити мандрівку головного героя фільму ледь не винищили всіх риб та коралові рифи у затоці.

Тож аби дати змогу природі відновитися, відтепер вхід на пляж закриватимуть з червня по вересень.

Як повідомляв УНІАН, з лютого 2018 року на найбільш популярних пляжах Таїланду заборонили курити.