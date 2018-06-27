Uber отримав ліцензію на роботу в Лондоні
08:41, 27 червня 2018Новини туризму
30 0
Компанії висунули умову про те, що вона постійно доводитиме, що гідна працювати в столиці Великобританії.
Ілюстрація \ REUTERS
Сервіс онлайн-замовлення таксі Uber отримав право на роботу в Лондоні.
Читайте такожЧерез три роки Uber відновлює роботу в Барселоні
Нова ліцензія з випробувальним терміном видана з умовою, що компанія буде чітко дотримуватися умов угоди і постійно доводити, що гідна працювати в столиці Великобританії, передає Reuters.
Суддя Емма Арбатнот заявила, що задоволена змінами в політиці Uber, і тепер компанія підходить для роботи в Лондоні. Ліцензія видана на 15 місяців.
У 2017 році лондонська влада відмовилася продовжувати ліцензію Uber. Таким чином, після 30 вересня Uber припинила свою роботу в столиці Великобританії. На думку муніципального транспортного відомства, компанія демонструє недостатній рівень відповідальності, що може загрожувати громадській безпеці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter