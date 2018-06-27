Uber отримав ліцензію на роботу в Лондоні

08:41, 27 червня 2018
Новини туризму
30 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожЧерез три роки Uber відновлює роботу в Барселоні

Нова ліцензія з випробувальним терміном видана з умовою, що компанія буде чітко дотримуватися умов угоди і постійно доводити, що гідна працювати в столиці Великобританії, передає Reuters.

Суддя Емма Арбатнот заявила, що задоволена змінами в політиці Uber, і тепер компанія підходить для роботи в Лондоні. Ліцензія видана на 15 місяців.

У 2017 році лондонська влада відмовилася продовжувати ліцензію Uber. Таким чином, після 30 вересня Uber припинила свою роботу в столиці Великобританії. На думку муніципального транспортного відомства, компанія демонструє недостатній рівень відповідальності, що може загрожувати громадській безпеці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Лондон#Uber