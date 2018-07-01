У центрі Львова встановили вроцлавського гнома (фото)

Бронзову статуетку Вроцлавського гнома встановили біля каплиці Боїмів.

Сьогодні у Львові встановили і урочисто відкрили бронзову статуетку Вроцлавського гнома, який є символом цього міста. Мер міста Вроцлава Рафал Дуткевич подарував гномика місту-партнеру Львову.

Як передає прес-служба ЛМР, за словами Дуткевича їх є кількадесят по всьому світу.

«Мер Львова Андрій Садовий сказав, що леви з каплиці Боїмів будуть стерегти нашого гномика. Говорячи «нашого», я маю на думці львівсько-вроцлавського. І це є приклад того, що міграція відбувається в дві сторони: багато громадян України проживає у м. Вроцлав і почуваються, як вдома. З цієї причини я дуже щасливий. А цей гном вибрав протилежний напрямок і помандрував з Вроцлава у Львів, де люди теж почуваються, як вдома.

Це історія, яка почалася, якщо казати про цих гномиків, у 2005 році. Їх є більше, ніж 300, і є вже кількадесят по всьому світу. Я дуже втішений, що сьогодні він є також у Львові, бо є у Вашингтоні, Рейк’явіку, Дрездені, Вільнюсі, Каунасі. А сьогодні є у найважливішому і найгарнішому місці. Якби це сказати, без сумніву в одному з центрів світу", — відзначив мер Вроцлава Рафал Дуткевич.

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«Всі туристи, всі Вроцлавчани, а передовсім діти стараються рахувати гномиків, але теж треба сказати, що буквально три дні тому були в мене дошкільнята — спеціально прийшли з візитом і попросили наступного гномика. Це є дуже цікаво, якщо говорити про дошкільний заклад, як про серйозну інституцію. Але рівноцінно поважні університети, підприємства теж мають своїх гномів. Для одних людей це є одна з тих маркетингових операцій, які дуже вдалися, а для тих, хто вірить в гномів, — це одна з усміхнених сторін Вроцлава», — мер Вроцлава Рафал Дуткевич.