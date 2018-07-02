Соцмережі стривожені смертельно небезпечними ямами на трасі з Миколаєва до курортного Очакова (фото)

Користувачі визнають, що на одеському напрямку в Миколаївській області повноцінних доріг практично немає, і це може призвести до загибелі людей.

Автодорога з Миколаєва до Очакова через одеську трасу знаходиться в непридатному для їзди стані, а бездіяльність влади та комунальників в питанні ремонту може коштувати людям життя.

Читайте також"Жартувати будете у себе вдома": Порошенко в Дніпрі не зрозумів гумору начальника місцевого автодору

Такий пост у Facebook зробив місцевий житель Сергій Звірик, що опублікував світлини дороги.

«І знову про наболіле! Траса Очаків-Миколаїв, виїзд на Одеську трасу! Одну яму через яку була аварія, «Товсті Дядьки» залатали! А ось ями, які не далеко від того місця! Мені цікаво, Ви на вертольотах все вже літаєте, з Очакова до Миколаєва? Не бачите ситуації? Зараз курортний сезон, ви що, чекаєте, що люди, які вперше будуть вночі їхати в Очаків, там поляжуть? Годі харі віджирати, зніміть рожеві окуляри, Ви своєю бездіяльністю доведете до летальних наслідків!», - написав він.

Публікація викликала резонанс серед користувачів. Деякі констатували, що на одеському напрямку в області доріг практично немає. Коментатори також висловили стурбованість з приводу того, що стан траси може призвести до загибелі людей.

Нагадаємо, 3 травня повідомлялося, що в Миколаївській області на трасі від очаківського повороту до села Кам'янка сталась масштабна ДТП: зіткнулися автомобіль ЗСУ, зерновоз та маршрутка. В результаті пригоди постраждали більше 10 осіб: водії зерновозу і маршрутки, а також пасажири.

Причиною інциденту став занедбаний стан траси. Мікроавтобус ЗСУ їхав з боку Очакова в напрямку Одеської траси. На розбитій ділянці дороги водій пригальмував перед ямою, і в цей момент ззаду мікроавтобус «наздогнала» вантажівка DAF з напівпричепом. Фура вдарила мікроавтобус ззаду і скинула його з дороги на узбіччя. Після цього зерновоз виїхав на зустрічну смугу руху, де у лоб зіткнувся з рейсовим автобусом.