Під Миколаєвом зіткнулися автомобіль ЗСУ, зерновоз і маршрутка: більше 10 постраждалих (фото)

Постраждалих доставили в медичні установи для надання допомоги.

У Миколаївській області на трасі від очаківського повороту до с. Кам'янка сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Як повідомляє видання "Новости-N", зіткнулися мікроавтобус Збройних сил України, зерновоз і маршрутка.

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"Мікроавтобус збройних сил України Mazda E2200 їхав з боку Очакова, в напрямку Одеської траси. На розбитій ділянці дороги водій пригальмував перед ямою. У цей момент ззаду мікроавтобус «наздогнав» сідельний тягач DAF з напівпричепом. Вантажівка вдарила мікроавтобус ззаду і скинула його з дороги на узбіччя. Після цього зерновоз виїхав на зустрічну смугу руху, де "лоб у лоб" зіткнувся з рейсовим автобусом "Миколаїв-Очаків". Від отриманого удару автобус злетів у кювет і перекинувся на дах", - йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту постраждали більше 10 осіб: водії зерновоза і маршрутки, а також пасажири. Їх доставили в медичні установи. Серед військових постраждалих немає, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня в Чернівцях стріла автокрана впала на маршрутку, проткнувши її на крізь.