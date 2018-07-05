В центрі Одеси урочисто відкрили пам’ятник коту з планшетом (фото)

Це вже сьома подібна скульптура, що з’явилась у місті рамках проекту «Одеські коти».

У провулку Маяковського в Одесі (навпроти будинку №1) 4 липня відбулось урочисте відкриття пам'ятника коту, що грає в планшет.

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Це вже сьомий подібний пам’ятник, що з’явився у місті рамках проекту «Одеські коти».

Як повідомляється на сайті соціальної платформи «Добра справа Одеса», проект «одеських котів» передбачає створення серії скульптур, що розміщуються у найбільш незвичайних місцях Одеси, за принципом відомих «вроцлавських гномів». Автором ідеї виступила скульптор Тетяна Штикало.

Перші 10-15-20 скульптур мають бути розміщені у старій частині міста, на популярних туристичних маршрутах. Кожна скульптура має мати власну «легенду» та «щасливе призначення».