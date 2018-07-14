В Одесі реставрують старовинний особняк під облаштування Музею кіномистецтва

На цей час експозиція одеського Музею кіно розгорнута тільки в одній кімнаті будинку, хоча музей налічує понад 10 тис. одиниць зберігання.

В Одесі планують реставрувати старовинний особняк під облаштування Музею кіномистецтва.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, на території Одеської кіностудії відкриють оновлений Музей історії кінематографічного мистецтва, знімальної і освітлювальної техніки.

Зокрема, планується відновити пам'ятку архітектури - особняк княгині Сан-Донато, в якому нині розташовано Музей кіно Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. Будівля розташована на території кіностудії (Французький бульвар, 33).

На цей час Музей кіно Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України налічує понад 10 тис. одиниць зберігання - це матеріали, що свідчать про кінематографічну діяльності в Одесі, починаючи з винаходу кінематографа.

Нині загальнодоступна експозиція розгорнута тільки в одній кімнаті площею 28 кв. м. У числі виставлених експонатів - винайдений одеситом Йосипом Тимченком перший (за два роки до братів Люм'єр, які вважаються творцями кіно) апарат для зйомки і демонстрації рухомого зображення.

Решта приміщень до стелі заповнені стелажами, де зберігаються раритети, артефакти, історичні матеріали про кінематограф в Одесі, які, через брак експозиційних площ, поки що не можуть бути широко оприлюднені.

Музей популярний серед істориків і людей, які вивчають і цікавляться історією кіно.

Як відомо, на Одеській кіностудії знято багато відомих фільмів, такі як «В'язень замку Іф», «Д'Артаньян і три мушкетери», «Місце зустрічі змінити не можна».