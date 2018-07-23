Стало відомо, туристи з якої країни залишаються у Львові найдовше

В цілому туристам у Львові подобаються самостійні прогулянки містом та посиденьки у кав’ярнях і ресторанах.

9 з 10 туристів рекомендують своїм близьким відвідати Львів. Добрий відпочинок та гарні емоції - основна мета приїзду мандрівників до міста (65,3%).

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Такі дані аналізу ринку в’їзних туристів у першій половині 2018 року оприлюднив Центр розвитку туризму Львова, передає varta1.com.ua.

Так, за даними Центрів туристичної інформації, у першому півріччі цього року спостерігають приріст кількості іноземних туристів: зокрема, поляків - на 19%, майже вдвічі більше відвідувачів з Білорусі, є зростання кількості американців, німців та литовців на понад 25%. Водночас, у готелях Львова фіксують спад кількості туристів з цих країн, які все частіше надають перевагу хостелам та орендованим квартирам.

Гостям Львова подобаються самостійні прогулянки містом та посиденьки у кав’ярнях і ресторанах. Крім того, вони залюбки відвідують музеї, галереї, виставки та торгово-розважальні центри.

Один день у місті в середньому коштує туристу 67 євро, що на 10% менше, аніж торік. Це зумовлено зниженням витрат українського туриста. Іноземці ж витрачають під час перебування в місті вчетверо більше, аніж українці. Гостюють, в середньому, 4,4 дні. Найдовше у Львові гостюють американці.

Сума туристичного збору, що надходить до міського бюджету Львова, щороку зростає. За шість місяців 2018 року місто вже отримало 2,8 млн грн. цього податку, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Індекс туристичної привабливості міста та індекс задоволеності туристичними послугами не змінились, і становлять 4,8 та 4,3 відповідно - із максимальних 5. Проте суттєво зросла оцінка екологічної ситуації.

93,3% туристів рекомендуватимуть відвідини міста своїм родичам та друзям.