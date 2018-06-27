У Львові канадські військові частуватимуть львів'ян і туристів млинцями

Захід приурочено до Дня Канади, який відзначатимуть у Львові.

У неділю, 1 липня, у Львові відзначать День Канади.

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Про це пише Depo.Львів з посиланням на прес-службу Львівської міськради. З ініціативи посольства Канади упродовж усього дня в Італійському дворику на пл. Ринок, 6 діятиме Канадський Дім.

Там канадські дипломати і військові частуватимуть усіх охочих млинцями з кленовим сиропом. Окрім того під час свята працюватимуть кіоски з їжею, освітній стенд, фотовиставка і книжковий ярмарок канадських авторів.

На площі Ринок в цей час відбудеться серія видовищних поєдинків із вуличного хокею. Між собою зіграють команди посольства Канади, канадських військових, патрульної поліції Львова та львівські хокеїсти з клубу "Галицькі Леви".

Також на площі Ринок посол Канади Роман Ващук відкриє канадську сцену в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest. На ній виступатимуть канадські музиканти: Джейк Коффман, Алекс Гудман та Джон Стетч.