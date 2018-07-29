Неподалік Північного полюсу полярний ведмідь атакував туристів
Полярний ведмідь атакував та поранив охоронця, який вів туристів круїзного судна на Арктичному архіпелазі. Ведмедя застрелив другий охоронець, повідомила круїзна компанія.
Про це з посиланням на ЗМІ пише ТСН.ua.
Видання Daily Mail зазначає, що тварина напала, коли туристи з судна "Бремен" висадились на найпівнічнішому острові архіпелагу Шпіцберген. Туристичну групу супроводжували двоє охоронців від полярних ведмедів, і на одного з них напала тварина.
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Зазначається, що у постраждалого травма голови, однак несильна. Другий охоронець тим часом застрелив ведмедя.
Арктичний туризм набув великої популярності останнім часом і зараз – високий сезон. Лише наступного тижня до порту міста Лонгйір прибудуть 18 круїзних човнів.