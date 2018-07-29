Неподалік Північного полюсу полярний ведмідь атакував туристів

Одна людина отримала невеликі ушкодження.

Полярний ведмідь атакував та поранив охоронця, який вів туристів круїзного судна на Арктичному архіпелазі. Ведмедя застрелив другий охоронець, повідомила круїзна компанія.

Про це з посиланням на ЗМІ пише ТСН.ua.

Видання Daily Mail зазначає, що тварина напала, коли туристи з судна "Бремен" висадились на найпівнічнішому острові архіпелагу Шпіцберген. Туристичну групу супроводжували двоє охоронців від полярних ведмедів, і на одного з них напала тварина.

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Зазначається, що у постраждалого травма голови, однак несильна. Другий охоронець тим часом застрелив ведмедя.

Арктичний туризм набув великої популярності останнім часом і зараз – високий сезон. Лише наступного тижня до порту міста Лонгйір прибудуть 18 круїзних човнів.