У Карпатах встановили рекорд на найдовший гуцульский фестиваль (фоторепортаж)

Святкові заходи тривали цілих дев’ять днів, у кожен з яких змінювалася програма та локації.

У Яремче пройшов XXV Міжнародний гуцульський фестиваль на який завітали гуцули не лише із Західної України, але й Румунії, Польщі та Литви. Цьогорічний фестиваль став рекордним для України за кількістю фестивальних днів.

Святкові заходи тривали цілих дев’ять днів, у кожен з яких змінювалася програма та локації.

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Координатор Міжнародного гуцульського фестивалю Іван Гаврон зазначив, що цьогорічний фестиваль був наймасштабнішим та попри дощову погоду все заплановане вдалося втілити.

«Відновлення традицій та культури дуже важливе для українців на даному етапі становлення. Ми – велика держава і ми маємо для кого робити такий якісний етнопродукт. Всі етнофестивалі роблять грандіозну справу – вони об’єднують нас як націю, як народ. І ми маємо працювати над цим, показувати як поважаємо традиції різних регіонів України. Приїжджайте до нас, ми нікого не залишимо голодним, ми нікого не залишимо без пісні, веселощів та розваг», - зазначає організатор.

На фестивалі було не лише весело, але й смачно, адже гощення були на кожному кроці. Завершився XXV Міжнародний гуцульський фестиваль гала-концертом від переможців пісенного фестивалю.