В Італії каменепад вбив двох людей (відео)

Дорогу до долини Ферре довелося закрити, рухатися нею неможливо. З району евакуювали дві сотні людей.

Каменепад в Італії убив двох людей і понівечив автомобілі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Біля підніжжя Монблану мальовничу дорогу накрили величезні валуни. Камені понівечили автомобілі, в одному з них загинула літня пара.

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Дорогу до долини Ферре довелося закрити, рухатися нею неможливо. З району евакуювали дві сотні людей.

Раніше в Італії автобус з сезонними робітниками потрапив у ДТП.