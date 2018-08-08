В Італії каменепад вбив двох людей (відео)

11:39, 08 серпня 2018
Новини туризму
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Біля підніжжя Монблану мальовничу дорогу накрили величезні валуни. Камені понівечили автомобілі, в одному з них загинула літня пара.

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Дорогу до долини Ферре довелося закрити, рухатися нею неможливо. З району евакуювали дві сотні людей.

Раніше в Італії автобус з сезонними робітниками потрапив у ДТП.

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Теги: #Італія#туризм