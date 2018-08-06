В Італії автобус із сезонними робітниками потрапив у ДТП, 12 загиблих

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення.

В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на агентство ANSA.

Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна.

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Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.

В результаті зіткнення загинули 12 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення. Їхньому життю ніщо не загрожує

Нагадаємо, сьогодні в Італії в результаті серії вибухів на шосе поблизу аеропорту італійського міста Болонья загинули дві людини, ще 55 отримали поранення. За попередніми даними, деякі з постраждалих отримали поранення уламків, що розліталися з з місця вибухів.