В Італії автобус із сезонними робітниками потрапив у ДТП, 12 загиблих
В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на агентство ANSA.
Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна.
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Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.
В результаті зіткнення загинули 12 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.
Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення. Їхньому життю ніщо не загрожує
Нагадаємо, сьогодні в Італії в результаті серії вибухів на шосе поблизу аеропорту італійського міста Болонья загинули дві людини, ще 55 отримали поранення. За попередніми даними, деякі з постраждалих отримали поранення уламків, що розліталися з з місця вибухів.