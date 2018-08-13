У Швейцарії відбувся міжнародний фестиваль феєрверків (відео)

Свято відвідали понад 400 тисяч туристів, захід пройшов вже 95 разів. Загальна вартість використаної піротехніки - понад 700 тисяч євро.

У Швейцарії відбувся міжнародний фестиваль феєрверків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Майже півмільйона туристів з‘їхалися, аби на власні очі побачити грандіозне шоу над Женевським озером. Цьогоріч салюти гриміли під музичні хіти.

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Свято відвідали понад 400 тисяч туристів, захід пройшов вже 95 разів. Загальна вартість використаної піротехніки - понад 700 тисяч євро.

Раніше у Китаї пройшов традиційний вогняний фестиваль.