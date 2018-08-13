У Швейцарії відбувся міжнародний фестиваль феєрверків (відео)
17:48, 13 серпня 2018Новини туризму
13 0
Свято відвідали понад 400 тисяч туристів, захід пройшов вже 95 разів. Загальна вартість використаної піротехніки - понад 700 тисяч євро.
У Швейцарії відбувся міжнародний фестиваль феєрверків
У Швейцарії відбувся міжнародний фестиваль феєрверків.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Майже півмільйона туристів з‘їхалися, аби на власні очі побачити грандіозне шоу над Женевським озером. Цьогоріч салюти гриміли під музичні хіти.
Читайте такожВ історичному музеї Кам’янець-Подільського створили туристичний ролик мовою жестів (відео)
Свято відвідали понад 400 тисяч туристів, захід пройшов вже 95 разів. Загальна вартість використаної піротехніки - понад 700 тисяч євро.
Раніше у Китаї пройшов традиційний вогняний фестиваль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter