У Китаї проходить традиційний вогненний фестиваль (відео)

Такі гуляння під нічним небом там влаштовують щороку на честь місцевої етнічної меншини.

У Китаї проходить традиційний вогненний фестиваль.

Читайте такожОстання західна мережа готелів пішла з окупованого Криму – ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Такі гуляння під нічним небом там влаштовують щороку на честь місцевого етнічної меншини з короткою назвою - Йі. Представників цієї народності в Китаї 8,5 мільйонів, а фестиваль факелів є невід'ємною частиною їх культури. Тисячі років люди Йі моляться полум'ю за хороший урожай і світле майбутнє.

Раніше повідомлялося, що китайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика.