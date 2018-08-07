У Китаї проходить традиційний вогненний фестиваль (відео)
11:49, 07 серпня 2018Новини туризму
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Такі гуляння під нічним небом там влаштовують щороку на честь місцевої етнічної меншини.
Сотні туристів з'їхалися в Китай на традиційний вогненний фестиваль
У Китаї проходить традиційний вогненний фестиваль.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Такі гуляння під нічним небом там влаштовують щороку на честь місцевого етнічної меншини з короткою назвою - Йі. Представників цієї народності в Китаї 8,5 мільйонів, а фестиваль факелів є невід'ємною частиною їх культури. Тисячі років люди Йі моляться полум'ю за хороший урожай і світле майбутнє.
Раніше повідомлялося, що китайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика.
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