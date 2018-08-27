Київ хоче збільшити розмір туристичного збору

Столична влада пропонує, щоб туристичний збір становив 1% від мінімальної заробітної плати в країні.

Київ ініціює законодавчі зміни щодо збільшення ставки туристичного збору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління з питань туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Антон Тараненко.

За його словами, влада міста пропонує зробити туристичний збір фіксованою сумою, що становитиме 1% від мінімальної заробітної плати в країні. Наразі ж, нагадав Тараненко, туристичний збір становить 1% від суми, яку сплачують туристи за перебування в офіційних закладах розміщення.

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«Наше Управління підготувало поправки до закону для того, щоб збільшити відсоткову ставку туристичного збору. Ми хочемо закріпити її, як це робиться в інших містах Європи, та прив’язати до мінімальної заробітної плати. Так, 1% від мінімальної заробітної плати (у нас вона трохи більша за 4 тис. грн), тобто відсоток становитиме 45 грн - це 1,5 євро. Це фіксована сума, яку ми хочемо, щоб туристи залишали в готелі як туристичний збір. Якщо ці поправки в закон будуть прийняті, то Київ зможе збирати понад 100 млн гривень туристичного збору на рік. Всі ці гроші можуть йти на розвиток туризму», - зазначив начальник Управління з питань туризму та промоцій КМДА.

За його даними, за минулий рік столиця отримала майже 25 млн грн туристичного збору. Цього року, враховуючи збільшення потоку туристів, місто, за словами Тараненка, очікує отримати 30 млн грн туристичного збору.

Він також зазначив, що в бюджеті Києва на 2018 рік закладено на туристичну галузь 50 млн гривень.

«Але профінансовано практично 12 млн гривень. До кінця року залишилось 3-4 місяці. Якщо нам профінансують всю суму, то ми не зможемо її освоїти. І ми не хочемо це робити, бо буде неефективно», - пояснив Тараненко.

Він висловив переконання, що місто, із збільшенням туристичного збору, має також збільшувати видатки на розвиток туристичної сфери. «Туристична галузь в останні роки дає Києву понад 150 млн гривень - і це за мінімальними підрахунками, це ми не чіпаємо підприємницьку діяльність», - додав начальник Управління з питань туризму та промоцій КМДА.