Дві нові авіакомпанії з'являться в Україні до кінця цього року – Омелян

За словами міністра, поява нових авіакомпаній залежить від того, наскільки вчасно приватна компанія зможе пройти всі процедури.

Два нові авіаційні перевізники з міжнародним і українським капіталами з'являться в Україні до кінця цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході спільного брифінгу з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Х'югом Мінгареллі.

«Щодо двох нових авіаперевізників переговори йдуть. Я думаю, все буде добре. Ми орієнтуємося на кінець цього року. Але я не хочу зараз загадувати, адже це залежить від того, наскільки вчасно приватна компанія зможе пройти всі процедури», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, у червні Омелян заявляв, що в Україні будуть створені дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом. У лютому міністр говорив, що на український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост-авіакомпанії.