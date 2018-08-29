У Франції закрили пляж через хтивого дельфіна, який почав чіплятися до людей (відео)

Аби дельфін не накоїв лиха, влада заборонила купатися і пірнати, якщо біля берега помітили спраглого до кохання Зафара.

Збуджений дельфін став причиною закриття пляжу у Франції.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, влада французького міста Брест заборонила відпочивальникам наближатися до ссавця після того, як Зафар став демонструвати бажання близького контакту.

Місцевим дельфін знайомий давно: він полюбляв супроводжувати човни та навіть катав людей, які тримались за його плавець. Втім, нещодавно він почав чіплятися до людей, тертися о байдарки та навіть підкинув туристку носом у воді.

Аби дельфін не накоїв лиха, влада заборонила купатися і пірнати, якщо біля берега помітили спраглого до кохання Зафара.