У Франції закрили пляж через хтивого дельфіна, який почав чіплятися до людей (відео)
10:53, 29 серпня 2018Новини туризму
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Аби дельфін не накоїв лиха, влада заборонила купатися і пірнати, якщо біля берега помітили спраглого до кохання Зафара.
Нещодавно дельфін почав чіплятися до людей / скріншот відео ТСН
Збуджений дельфін став причиною закриття пляжу у Франції.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, влада французького міста Брест заборонила відпочивальникам наближатися до ссавця після того, як Зафар став демонструвати бажання близького контакту.
Місцевим дельфін знайомий давно: він полюбляв супроводжувати човни та навіть катав людей, які тримались за його плавець. Втім, нещодавно він почав чіплятися до людей, тертися о байдарки та навіть підкинув туристку носом у воді.
Аби дельфін не накоїв лиха, влада заборонила купатися і пірнати, якщо біля берега помітили спраглого до кохання Зафара.
Збуджений дельфін став причиною закриття пляжу у Франції
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