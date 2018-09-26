Пасажири Wizz Air зможуть відстежувати пересування свого загубленого багажу

За даними компанії SITA, за останні роки вдалося значно знизити кількість неправильно обробленого або загубленого багажу.

Лоу-кост Wizz Air приєднався до глобальної системи пошуку втраченого і неправильно обробленого багажу WordTracer компанії SITA, що дозволить авіаперевізнику скоротити час повернення речей пасажирам.

Система використовується більш ніж 460 авіакомпаніями і 2800 аеропортами по всьому світу і зіставляє інформацію про знайдені валізи із заявками пасажирів про ненадісланих в аеропорт прильот речей, пише avianews.

Після заповнення заявки про втрату багажу пасажири Wizz Air зможуть отримати код в системі WordTracer і відстежувати, на якому етапі знаходиться пошук і доставка втраченої речі.

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За даними компанії SITA, за останні роки вдалося значно знизити кількість неправильно обробленого або загубленого багажу. Якщо в 2007 році в середньому втрачалося 18,7 сумок на 1000 пасажирів, то за підсумками 2017 року цей показник знизився до 5,57 сумок на 1000 мандрівників.

Найбільший показник втрат був зафіксований в Європі — 6,94 сумки на 1000 пасажирів, найменший в Азії — 1,92 сумки на 1000 пасажирів.

Нагадаємо, пряму трансляцію для пасажирів, що очікують багаж, планують встановити в новому багажному відділенні «Борисполя».