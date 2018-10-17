Стало відомо, коли новий Титанік відправиться в своє перше плавання

Копія знаменитого лайнера «Титанік» відправиться з Дубаю до Англії у 2022 році.

Новий лайнер відправиться в двотижневе плавання з Дубая в 2022 році. Після цього корабель буде курсувати між англійським Саутгемптоном і Нью-Йорком.

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Про це повідомив голова компанії Blue Star Line, яка займається будівництвом копії сумно відомого лайнера «Титанік» - «Титанік II», Клайв Палмер, передає arabianbusiness.com. Саме Blue Star Line стане власником і оператором корабля.

Про будівництво корабля вперше було оголошено в 2012 році. Лайнер є майже ідентичною копією оригінального «Титаніка» з повністю відтвореним інтер'єром. На борту передбачені сучасні системи безпеки і зручності. Вартість будівництва становить $500 млн.

Щотижневий маршрут Саутгемптон-Нью-Йорк буде доступний влітку, а протягом осені, зими і весни «Титанік II» буде обслуговувати інші міжнародні маршрути.

Згідно з планами, корабель зможе розмістити 2,4 тис. пасажирів і 900 членів екіпажу.

Нагадаємо, знаменитий «Титанік» відправився у свою першу подорож з Великобританії в США в 1912 році, у водах Північної Атлантики він врізався в айсберг і затонув.