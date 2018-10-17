Перший рейс Brussels Airlines прибув до Києва (відео)

З 17 жовтня з Києва до Брюсселю можна долетіти прямим рейсом.

До київського аеропорту "Бориспіль" вдень 17 жовтня 2018 року прибув перший рейс авікомпанії Brussels Airlines з Брюсселю.

Відео з посадкою літака Brussels Airlines опубліковане на сторінці Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

Нагадаємо, з 17 жовтня 2018 року Brussels Airlines відновлює пряме авіасполучення між між Києвом і Брюсселем. Такі рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

При цьому в Brussels Airlines раніше анонсували відправлення до Києва з Брюсселю літака Airbus A320 в спеціальній лівреї, що зображає казкових синіх гномів - смурфів.