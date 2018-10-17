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Перший рейс Brussels Airlines прибув до Києва (відео)

16:10, 17 жовтня 2018
Новини туризму
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З Києва до Брюсселю тепер можна долетіти прямим рейсом / Ілюстрація REUTERS

Відео з посадкою літака Brussels Airlines опубліковане на сторінці Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

Нагадаємо, з 17 жовтня 2018 року Brussels Airlines відновлює пряме авіасполучення між між Києвом і Брюсселем. Такі рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. 

При цьому в Brussels Airlines раніше анонсували відправлення до Києва з Брюсселю літака Airbus A320 в спеціальній лівреї, що зображає казкових синіх гномів - смурфів.

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Теги: #Брюссель#Бельгія#авіаперевезення#Brussels Airlines