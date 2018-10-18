Пляжі Сен-Тропе покрилися мазутом через масштабний витік нафтопродуктів у море (відео)

Це сталося внаслідок зіткнення двох танкерів неподалік Корсики 7 жовтня. Тоді в море витекло близько 600 тонн нафти.

Пляжі легендарного французького курорту Сен-Тропе вкриті мазутом через нещодавній розлив нафтопродуктів у море.

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Донедавна мальовниче курортне містечко славилося білосніжним піском. Нині Лазуровий берег покрився в'язким, токсичним шаром нафтопродукту, йдеться у сюжеті ТСН. Чорну речовину можна побачити на камінні та піщаному узбережжі міста.

Це сталося внаслідок зіткнення двох танкерів неподалік Корсики 7 жовтня. Тоді в море витекло близько 600 тонн нафти.

Екологи вимагають негайного очищення узбережжя від забруднення. Тому місцева влада постановила закрити пляжі до остаточної ліквідації нафтових плям.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Львівщині стався витік нафти через незаконну врізку в нафтопровід "Дружба".