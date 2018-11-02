У Києві назвали основні туристичні маршрути і локації столиці

Пам'ятки обирали за популярністю серед киян та гостей столиці, а також враховуючи проведені соцдослідження.

З метою створення позитивного іміджу Києва як туристичної столиці європейського рівня, збільшення туристичних потоків, розвитку екскурсійної справи впроваджено основні туристичні маршрути і локації в місті Києві.

Про це йдеться у відповідному рішенні КМДА, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що основні туристичні маршрути і локації обрані за популярністю серед киян та гостей міста, у тому числі з урахуванням проведених соціологічних досліджень в рамках розвитку туристичного та громадського простору у Подільському та Шевченківському районах міста Києва.

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Список основних туристичних маршрутів і локацій Києва

Маршрут №1: Софіївська площа і вулиця Володимирська (будинок 1-13); Андріївський узвіз; Контрактова площа, вулиця Костянтинівська (будинок 1-19), вулиця Межигірська (будинок 2-18), вулиця Спаська (будинок 1-7); вулиця Петра Сагайдачного; Поштова площа і Дніпровська набережна; фунікулер; Михайлівська площа.

Маршрут №2: Майдан Незалежності, вулиця Хрещатик (будинок 20-28); вулиця Прорізна; Золоті ворота (Золотоворітський сквер); вулиця Володимирська (будинок 38-24), Софіївська площа; Пейзажна алея; Воздвиженська околиця (сходи, вул. Гончарна, вул. Воздвиженська); вулиця Верхній Вал, вулиця Нижній Вал; Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного; Поштова площа, фунікулер; парк Володимирська гірка; Арка Дружби народів (Хрещатий парк).

Маршрут №3: Площа Незалежності і вулиця Софіївська; Софіївська площа; Андріївський узвіз; Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного; Поштова площа, фунікулер; парк Володимирська гірка; Арка Дружби народів (Хрещатий парк); парк Міський сад; Маріїнський парк; парк Вічної слави і вулиця Лаврська; Києво-Печерська лавра; Національний музей історії України в Другій Світовій війні.

А також інші туристичні маршрути: Гідропарк (о. Венеціанський); Труханів острів; музей "Київська фортеця" (вул. Госпітальна, 24-А); Сирецький дендропарк.