Місце для романтиків: яким буде новий пішохідний міст в історичному центрі Києва (відео)

До кінця весни 2019 року в столиці планують відкрити пішохідно-велосипедний міст.

Міст з'єднає два туристичні маршрути: парк "Володимирська гірка" та парк "Хрещатий". Пересуватися по ньому зможуть лише пішоходи та велосипедисти. Читайте такожКличко: Міст, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів, плануємо відкрити навесні Довжина мосту складе 210 метрів, ширина - від 6 до 14 метрів. Мостовий перехід зроблять з бетону і скла.

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