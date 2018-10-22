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Місце для романтиків: яким буде новий пішохідний міст в історичному центрі Києва (відео)

10:32, 22 жовтня 2018
Новини туризму
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Пересуватися по ньому зможуть лише пішоходи та велосипедисти.

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Довжина мосту складе 210 метрів, ширина - від 6 до 14 метрів. Мостовий перехід зроблять з бетону і скла.

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Теги: #будівництво#міст#володимирська гірка#туристичні маршрути