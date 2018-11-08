З початку 2018 року пасажиропотік через українські аеропорти виріс на 23,9%

За перші дев'ять місяців пасажиропотік склав майже 15,6 млн осіб.

В Україні за перші дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти виріс на 23,9%.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Twitter.

"За перші 9 місяців 2018 пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 23,9% і склав майже 15,6 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури разом з Кабінетом міністрів розробляють програму для підтримки розвитку авіакомпаній України.

Також в Ауб наголосили, що для забезпечення конкуренції у сфері внутрішніх пасажирських авіаперевезень необхідно, щоб на український ринок вийшли ще мінімум дві-три авіакомпанії.

Зазначимо, що 30 жовтня, найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти зі Львова. Зокрема, Ryanair почав літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина), Варшаву (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Великобританія).