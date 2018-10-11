Аеропорт "Київ" у 2019 році планує збільшити пасажиропотік майже на 40%

За підсумками 2018 року пасажиропотік аеропорту становить 2,6 млн осіб, тоді як у 2019 році тут планують обслужити 3,6 млн пасажирів.

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського, другий в Україні за пасажиропотоком, у наступному році планує обслужити 3,6 млн пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський.

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«Ми очікуємо, що за підсумком 2018 року наш пасажиропотік становитиме 2,6 млн осіб, а в 2019 році - 3,6 млн пасажирів», - сказав він. Тобто, заплановане зростання становитиме 38,46%.

Костржевський зазначив, що зростання пов'язане з пожвавленням ринку авіаперевезень.

«До речі, ми ростемо швидше за аеропорт «Бориспіль», - додав він.

У свою чергу, прес-секретар аеропорту «Київ» Галина Богданенко уточнила, що на початку року пасажиропотік за підсумками 2018 року планувався на рівні 2,8 млн осіб, проте у зв'язку з відходом авіакомпанії Fly Dubai і зменшенням частоти польотів авіакомпанії Nordica довелося переглянути показники пасажиропотоку.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року аеропорт «Київ» збільшив пасажиропотік на 64% - до 1,85 млн осіб.

Аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського є одним із найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво відразу кількох нових терміналів, включаючи центральний термінал «А» і віп-термінал для бізнес-авіації.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, Аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.