Снігопад у Києві: аеропорти столиці працюють у штатному режимі

На даний момент рейси в аеропортах "Бориспіль" і "Київ" здійснюються за розкладом.

Аеропорти «Бориспіль» і «Київ» працюють у штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад у столиці 14 листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службах аеропортів.

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«Працюємо в штатному режимі. Всі рейси за розкладом», - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту «Київ».

У прес-службі міжнародного аеропорту «Бориспіль» також підтвердили роботу в штатному режимі, незважаючи на опади.

«Забезпечується підготовка злітної смуги і літаків до вильотів за умови снігу. Просимо пасажирів уважно стежити за інформацією на табло щодо розкладу рейсів»,- йдеться в повідомленні.

Втім, враховуючи погодні умови і ситуацію на дорогах, все ж краще виїжджати в аеропорт істотно заздалегідь, щоб не спізнитися на рейс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві випав перший сніг. За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях очікується сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.