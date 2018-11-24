Назустріч подружньому життю: у Таїланді відбувся забіг наречених (фоторепортаж, відео)

Дівчата змагаються за грошовий приз.

Традиційний забіг наречених відбувся у суботу, 24 листопада, у столиці Таїланда Бангкоку.

Для участі у змаганнях дівчата мають бути одягнені у весільні сукні, долають дистанцію вони у кросівках, а протягом забігу наречених підбадьорюють їхні майбутні чоловіки, пише ТСН.ua.

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Цьогоріч у змаганнях брали участь близько 600 наречених, які мали якнайшвидше пробігти дистанцію, щоб отримати найголовніший приз - 1 млн бат (близько 29 тис. доларів).

Нагадаємо, уряд Таїланду ухвалив рішення звільнити туристів низки країн від 1 грудня до 31 січня 2019 роки від сплати візового збору після прибуття. У Кабміні розповіли, що вирішили скасувати плату в розмірі 2000 батів ($ 60) для іноземців з 21 країн, які прибувають до Таїланду на 15 днів. Серед цих країн є і Україна.