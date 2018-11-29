Швидкісний поїзд з Києва до Запоріжжя в грудні та січні курсуватиме щодня

Додаються додаткові рейси цього поїзда по вівторках і суботах.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у грудні і січні переведе на щоденний графік курсування швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №736/735 за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ.

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Згідно з повідомленням, поїзд буде здійснювати додаткові рейси з Києва та Запоріжжя по вівторках і суботах, таким чином, у грудні і січні курсуватиме щодня. За графіком цей поїзд не курсує у ці дні тижня.

У прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що цей поїзд відправляється з Києва о 14:47 і прибуває до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 22:55 і прибуває до столиці о 6:08.

Повідомляється, що з введенням в дію нового розкладу руху поїздів на 2018/2019 рік, а саме з 9 грудня, поїзд №736 «Інтерсіті+» Київ - Запоріжжя відправлятиметься в інший час: з Києва о 14:11 і прибуватиме до Запоріжжя о 21:29. У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд №735 Запоріжжя - Київ відправлятиметься о 22:50 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:07.

У повідомленні наголошується, що потяг зупиняється також на станціях Тараса Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське-Пасажирський, Дніпро.

Як повідомляв УНІАН, поїзд категорії "Інтерсіті+" №736/735 за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ курсував у листопаді.