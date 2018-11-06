Швидкісний поїзд з Києва до Запоріжжя у листопаді буде курсувати щодня

Додаткові рейси здійснюватимуться щовівторка і щосуботи. Раніше у ці дні поїзд не курсував.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у листопаді переведе на щоденний графік курсування швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №736/735 за маршрутом Київ-Запоріжжя-Київ.

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Згідно з повідомленням, поїзд здійснюватиме додаткові рейси з Києва та Запоріжжя щовівторка і щосуботи, таким чином, у листопаді курсуватиме щодня. Раніше цей поїзд не курсував у ці дні тижня.

У прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що поїзд відправляється з Києва о 14:47 і прибуває у Запоріжжя о 22:05. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 22:58 і прибуває у столицю о 6:11.

У повідомленні зазначається, що поїзд зупиняється на станціях Тараса Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське-Пасажирське.

У прес-службі нагадали, що з Києва до Запоріжжя і назад також щодня курсує швидкісний потяг «Інтерсіті+» №732/731.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на час осінніх шкільних канікул 9 додаткових поїздів для задоволення підвищеного попиту на поїздки.