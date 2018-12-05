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УЗ у новому графіку руху додала поїзди до Лисичанська і Бахмута

11:53, 05 грудня 2018
Новини туризму
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У новому графіку на 2018/2019 роки передбачено курсування 181 пари поїздів / фото УНІАН

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» сформувала новий графік руху поїздів на 2018/2019 роки, і з 9 грудня призначила новий поїзд №20/19 Київ - Лисичанськ і продовжила маршрут поїзда №142/141 Львів - Київ до Бахмута. Про це повідомила прес-служба компанії.

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За словами керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, завдяки поїзду №20/19 Київ - Лисичанськ, вже цього року жителі Луганської області отримають якісне сполучення зі столицею України. «Ми запропонуємо нашим клієнтам якісний поїзд із вагонів, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт, та швидший майже на 2 години за поїзд №138 Хмельницький - Лисичанськ, що курсує через Київ», - цитує прес-служба Кравцова.

Повідомляється, що поїзд №20/19 Лисичанськ - Київ вирушатиме із Лисичанська о 20:28 і прибуватиме до Києва наступного дня о 8:44. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 21:54 і прибуватиме до Лисичанська наступного дня о 9:48.

В обох напрямках поїзд робитиме зупинки на станціях Рубіжне, Кремінне, Сватове, Куп'янськ-Вузловий, Харків-Балашовський та Полтава-Київська.

Також, за словами Кравцова, «Укрзалізниця» завдяки поїзду №142/141 Бахмут - Львів відновлює пряме залізничне сполучення Бахмута і його агломерації зі столицею України та заходом України. «Ще рік тому ми почали відновлювати прямі залізничні маршрути між заходом і сходом нашої країни. Ці нові поїзди - вже цьогорічне продовження нашого руху до відновлення якісного та зручного сполучення між цими регіонами України», - зазначив Кравцов.

За даними прес-служби, поїзд №142/141 Бахмут - Львів курсуватиме щодня.

«З Бахмута він вирушатиме о 23:20 та прибуватиме наступної доби до Львова о 4:21, у Києві поїзд робитиме зупинку о 13:12. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:10 й прибуватиме до Бахмута наступного дня о 18:30, у Києві поїзд зупинятиметься о 4:25. Крім того, передбачені зупинки на станціях Лиман, Харків-Пасажирський, Полтава-Київська, Житомир, Ковель-Пасажирський та інші», - йдеться в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що в новому графіку руху пасажирських поїздів до Бахмута курсуватиме поїзд №96/95 Маріуполь - Бахмут, а до Лисичанська - поїзди №140/139 Дніпро - Лисичанськ, №45/46 Ужгород - Лисичанськ і №138/137 Хмельницький - Лисичанськ.

Також у прес-службі нагадали, що з 9 грудня 2018 року розпочинає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.

«У новому графіку на 2018/2019 рік передбачено курсування в межах України 181 пари пасажирських поїздів, із яких 133 пари - поїзди, що курсуватимуть цілий рік, інші - додаткові та літні поїзди. Загалом внутрішнє сполучення забезпечуватиме 141 поїзд, міжнародне - 40», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» з метою попередження зловживань і запобігання дефіциту квитків на поїзди в період новорічних та різдвяних свят заборонила здійснювати повернення квитків через інтернет на період із 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року, до закінчення пікового періоду зимових перевезень.

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Теги: #Укрзалізниця#графік руху поїздів