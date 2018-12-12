Хатинка Святого Миколая і 20-метрова жива ялинка: чим заманює туристів різдвяний ярмарок у центрі Львова (фото, відео)

Головна ж принада Львова на Різдво – 20-метрова ялинка - урочисто засяє на площі перед Львівською Оперою 18 грудня.

У центрі Львова минулого тижня відкрився великий різдвяний ярмарок, який працюватиме до 20 січня 2019 року.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«З 7 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року у Львові працюватиме різдвяний ярмарок на проспекті Свободи (від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької до пам’ятника Т. Шевченку) і на площі Ринок біля міської Ратуші (західна та східна сторони)», - повідомила директор департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич.

На ярмарку працює і резиденція Святого Миколая. Для цього на площі біля Львівської Опери спеціально облаштували хатинку.

Ярмарок проходить у дерев'яних будиночках. У хатинках ярмарку продається товар різдвяного асортименту виключно вітчизняного виробника, у більшості - товари львівських митців та вироби майстрів художнього промислу зі Львова.

Працює ярмарок у робочі дні - з 11:00 до 22:00, у святкові та вихідні дні - з 10:00 до 23:00.

Головна ж принада Львова на Різдво – 20-метрова ялинка - урочисто засяє на площі перед Львівською Оперою 18 грудня. Цього року її подарували львів'янам мешканці Яворівського району Львівщини.

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Львівський різдвяний ярмарок проходить щороку з середини грудня до середини січня на проспекті Свободи та на площі Ринок. Вперше ярмарок відбувся у 2009 році, й став першим Різдвяним ярмарком західноєвропейського зразка в Україні.

Організатором є компанія «Львівські ярмарки».

Серед товарів представлено: новорічні сувеніри, традиційні вироби з кераміки, лляні речі, авторські роботи художників. Окрім того, кожен охочий може скуштувати різних смаколиків, пампушків, меду, глінтвейну, вареників та гарячого шоколаду.

До речі, на зимові свята до Львова вже запустили кілька додаткових поїздів.