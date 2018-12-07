20 метрів заввишки: Львів готується до відкриття головної ялинки міста

Новорічне дерево буде встановлено на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької.

У вівторок, 11 грудня, у Львові почнуть встановлювати головну міську ялинку.

Читайте такожУ Києві вже почали встановлювати новорічні ялинки (відео)

Традиційно новорічне дерево буде встановлено на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, і сягатиме воно 20 метрів заввишки, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Цьогоріч ялинку місту дарують мешканці села Буда, Яворівського району, Львівської області. Встановлення та прикрашання ялинки здійснюватимуть комунальні підприємства «Зелений Львів» та «Львівсвітло», спільно з компанією «Львівські ярмарки».

Відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня о 19.00 год. У святковій програмі будуть вітальне слово мера міста, передача Вифлеємського Вогню Миру мешканцям Львова, театралізовані забави на площі перед Оперним театром, а також льодове шоу на площі Ринок від “Казка продакшн”.