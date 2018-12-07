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20 метрів заввишки: Львів готується до відкриття головної ялинки міста

14:15, 07 грудня 2018
Новини туризму
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Відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня \ Львівська містькрада

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Традиційно новорічне дерево буде встановлено на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, і сягатиме воно 20 метрів заввишки, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Цьогоріч ялинку місту дарують мешканці села Буда, Яворівського району, Львівської області. Встановлення та прикрашання ялинки здійснюватимуть комунальні підприємства «Зелений Львів» та «Львівсвітло», спільно з компанією «Львівські ярмарки».

Відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня о 19.00 год. У святковій програмі будуть вітальне слово мера міста, передача Вифлеємського Вогню Миру мешканцям Львова, театралізовані забави на площі перед Оперним театром, а також льодове шоу на площі Ринок від “Казка продакшн”.

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Теги: #Львів#ялинка