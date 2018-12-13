Снігопад у Києві: аеропорти розповіли про режим роботи у негоду

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов найближчими днями в столиці, зокрема, прогнозують сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі, проте є незначні затримки рейсів у зв'язку з ускладненням погодних умов у столиці у вигляді снігу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

«Аеропорт працює в штатному режимі, перон і ВПП очищається, підтримується необхідний коефіцієнт зчеплення спеціальними реагентами. Існують незначні затримки через деайсингову обробку для гарантування безпеки польотів», - йдеться в повідомленні аеропорту.

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Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського працює у штатному режимі, незважаючи на складні погодні умови. Про це повідомили у прес-службі аеропорту.

"Рейси наразі виконуються за розкладом, очищення злітно-посадкової смуги здійснюється в проміжках між злетами і посадками. ЗПС розчищена на 40 метрів завширшки, оброблена рідиною від обмерзання, коефіцієнт зчеплення 0,3", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в аеропорту видимість - 500 метрів, серпанок, хмарність значна, вітер 4 м/с, сильний сніг, вологість 95%, температура повітря 0°.

Окремо в компанії повідомили, що напередодні, 12 грудня, рейси авіакомпанії SkyUP з Шарм-ель-Шейха були переадресовані на запасні аеродроми в Одесу і Львів, а вильоти до Шарм-ель-Шейха перенесли до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Рейси WIZZ з Будапешта і з Франкфурта були переадресовані на запасний аеродром до Львова, а рейси до Копенгагена і Кельна на виліт скасовані. Пасажирам були надані харчування і готель.

"Виліт заплановано на сьогодні до Копенгагена о 17:30 і до Кельна о 19.40", - додали в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили, що 12-13 грудня в столиці спостерігатиметься ускладнення погодних умов. Зокрема, прогнозують сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с.