Від сьогодні авіакомпанія Wizz Air не буде стягувати додаткову плату за провезення ручної поклажі в салоні літака

15:39, 29 жовтня 2017
Новини туризму
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До сьогодні пасажири мали право провозити безкоштовно тільки малу ручну поклажу (розміром 42 на 32 на 25 см), а за велику ручну поклажу (розміром 56 на 45 на 25 см) необхідно було доплачувати.

фото УНІАН

Від сьогодні угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, не буде стягувати додаткову плату за провезення ручної поклажі (розміром 55 на 40 на 23 см) в салоні літака на всіх рейсах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці авіакомпанії у соціальній мережі Facebook.

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«Цей день настав, з сьогоднішнього дня ваша безкоштовна ручна поклажа стала більше", - йдеться у повідомленні.

До сьогодні пасажири мали право провозити безкоштовно тільки малу ручну поклажу (розміром 42 на 32 на 25 см), а за велику ручну поклажу (розміром 56 на 45 на 25 см) необхідно було доплачувати.

Таким чином, авіакомпанія скасовує поділ ручної поклажі на велику і малу, увівши єдиний стандарт з габаритами 55 на 40 на 23 см і максимальною вагою до 10 кг.

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Теги: #Wizz Air в Україні#ручна поклажа на Wizz Air#плата за ручну поклажу