Харківські студенти розробили додаток для планування подорожей по Європі

Інформаційна складова проекту містить пам'ятки, кафе, місця ночівлі і відпочинку, сервіси, туристичні маршрути з детальним описом, передає 057.ua.

Читайте такожGoogle Play склав рейтинг кращих додатків 2017 року Мобільний додаток розробників ХПІ «East Trip» - туристичний путівник по Східній Європі з можливістю планування поїздки в залежності від переваг і бюджету користувача, отримав приз на Ярмарку стартапів, яка відбулася в Харкові.

«East Trip» презентували студенти третього курсу Олександр Терновий і першокурсник Іван Білоус під керівництвом асистента кафедри фізики НТУ «ХПІ» Ксенії Мінакової.

«Абітурієнт або студент, який приїжджає до вузу, зможе заздалегідь спланувати проживання, проїзд у відповідності зі своїм бюджетом, а також ознайомитися з містом, місцями розташування установ та інше», - розповідають розробники.