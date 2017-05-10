Український стартап Grammarly залучив рекордні $110 мільйонів інвестицій

Український стартап Grammarly, який з використанням технології штучного інтелекту перевіряє текст на граматичні та стилістичні помилки, залучив 110 млн євро інвестицій від американських венчурних фондів, що є рекордом за всю історію фінансування українських стартапів.

Про повідомляється у прес-релізі Grammarly.

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«8 травня 2017 року український стартап Grammarly оголошує про залучення 110 млн дол. інвестицій. Капітал було одержано у рамках раунду фінансування, проведеного венчурними інвесторами General Catalyst спільно з IVP і Spark Capital. Це перший український стартап, створений у Києві, який публічно залучив інвестиції у такому обсягу», - йдеться в повідомленні.

Представники стартапу повідомили, що отримані кошти будуть спрямовані на прискорення зростання компанії.

Згідно з повідомленням, продукт Grammarly обслуговує понад 6,9 млн користувачів.

«Тільки у квітні цього року Grammarly було запропоновано понад 14 млрд удосконалень в текстах», - відзначили в компанії.

Відзначається, що цей продукт є одним із найбільш популярних розширень в інтернет-магазині Chrome Web Store, він налічує понад 10 млн активних користувачів і має рейтинг 4,6 зірки з 5 можливих.

Перша версія Grammarly була створена в Києві. Штаб-квартира стартапу розташована в Сан-Франциско (США). Згідно з повідомленням, нещодавно компанія відкрила свій третій офіс у Нью-Йорку.

Стартап заснували кияни Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA), в Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їх розвитку займаються 17 венчурних фондів, 6 фондів прямих інвестицій і 1 корпоративний фонд. Як правило, фонди готові інвестувати в розвиток проекту від 50 тис. дол. до десятків мільйонів доларів залежно від стадії проекту і типу фонду. Значна частина з них (37%) готові інвестувати від 100 тис. до 1 млн дол. 13% фондів готові вкласти в розвиток проекту понад 10 млн дол.

Обсяг приватних та венчурних інвестицій в українські компанії в 2015 році становив 132 млн дол., що більш ніж у 3 рази перевищує аналогічний показник 2014 року. Всього в 2015 році було укладено 66 угод, 48% із яких були укладені за участю міжнародних фондів. Дані за 2016 рік асоціація ще не повідомляла.