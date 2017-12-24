На Прикарпатті турист вирішив у темряві піднятися на гору і загинув, його шукали два дні

23 грудня о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Хом’як заблукав житель Івано-Франківська, який незважаючи на настання темної пори доби вирішив самостійно піднятись на вершину гори (її висота - 1542 м). Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради.

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Рятувальники, котрі негайно виїхали на пошуки, спільно з родичами та товаришем заблукалого в складі 2-х пошукових груп провели обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, здійснили проходження по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та в подальшому здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина. Також обстежено прилеглі лісові галявини, масиви в низ по серпантину, чоловіка не знайдено. Зв'язок з потерпілим відсутній.

До пошуків заблукалого чоловіка від Управління ДСНС в області залучено 15 чоловік на 3 одиницях техніки.

О 16:00 в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як, виявлено тіло заблукалого туриста. О 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км. та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Закарпатті у горах заблукав 80-річний чех, його знайшли рятувальники.