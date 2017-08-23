На Закарпатті у горах заблукав 80-річний чех, його знайшли рятувальники

У Закарпатській області рятувальники відшукали 80-річного громадянина Чеської Республіки, який під час проходження туристичного маршруту в районі гори Негровець (с. Негровець, Міжгірського району) втратив орієнтири та заблукав.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

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За словами керівника групи, який і сповістив рятувальників про подію, заблукалий вирішив відпочити та повідомив інших туристів, що дожене їх згодом. Однак, коли через деякий час він не з’явився, керівник туристичної групи зателефонував за номером 101.

Повідомлення рятувальники отримали об 11:20. На пошуки заблукалого було направлено гірське пошуково-рятувальне відділення смт Міжгір’я у складі 4 рятувальників та 1 одиниці техніки. О 12:35 рятувальники знайшли чоловіка в районі урочища Брабилець, поблизу с. Колочава, та доправили його до с. Синевир.

У відомстві зауважили, що стан здоров’я туриста задовільний, медична допомога не надавалась.